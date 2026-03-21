「察してほしい」という甘えが、思わぬ夫婦のすれ違いを招くことも。1歳児を連れた帰省中、夫の無神経な振る舞いに憤慨した筆者。そんな私を諭したのは、味方をしてくれると思っていた実父の意外な「正論」でした。 自己チュウ夫 子どもが1歳のころ、家族で私の実家に帰省しました。夕食を終え、夫は先にお風呂へ。その後、さっぱりした顔でリビングに戻ってきたと思ったら、 「オレ、もう寝るわ。おやすみー」と、その