日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした今大会。３番手で登場の「ドンデコルテ」の渡辺銀次は漫才時と同じスーツ姿で勝負。「洗濯機に耐えられるブラジャーを発明しろ！」と叫ぶと、ブラジャーと、その洗い方を様々な角度から社会的に考察するネタを披露。会場の爆笑を誘った。司