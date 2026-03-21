米テレビ番組「炎のテキサス・レンジャー」などで知られる、アクション俳優のチャック・ノリスさんが死去した。86歳だった。18日、ハワイ・カウアイ島滞在中に体調不良を起こし、病院へ緊急搬送されたことが報じられていたが、愛する人たちに囲まれる中、息を引き取ったことを遺族が伝えた。 【写真】年齢を感じさせない激しいスパーリング突然すぎる別れだった 3月10日に誕生日を迎えていたチャックは当日、