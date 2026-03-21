歌舞伎俳優・中村獅童の息子、中村陽喜(8)と中村夏幹(5)のインスタグラムが21日までに更新された。稽古場でバッタリと会った女優・寺島しのぶの長男でハーフのイケメン歌舞伎俳優・尾上眞秀(13)と陽喜の2ショットをアップした。 【写真】むっちゃ尊すぎる！ハーフのイケメンお兄ちゃまとの2ショ 陽喜は4月は大阪松竹座「御名残四月大歌舞伎」の夜の部で父と「五條橋」で牛若丸を踊る。一方、眞秀は東京・歌舞伎