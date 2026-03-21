記事ポイント2026年3月11日に新基盤を発表。3月12日のAI Frontlineでデモを実施。Edge AI Arrayでバーチャルヒューマンを運用。アセンテックは2026年3月11日、バーチャルヒューマンの活用に向けた新基盤「Edge AI Array」を発表しました。個人情報や機密情報を手元の環境で扱いやすくしながら、生成AIを効率よく運用できる点が魅力です。自治体や企業の窓口業務を支える仕組みとして、オンプレミスAIの選択肢を広げてくれます。