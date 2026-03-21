記事ポイント緩消法の論文が3月2日に公開。コロナ後遺症と慢性疲労症候群が主題。国際学術誌で症例報告を発表。コロナ後遺症と慢性疲労症候群をめぐる症例報告が、2026年3月2日に公開されました。日本健康機構と鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の研究グループが、日本発の筋弛緩手技「緩消法」を主たる介入としてまとめた内容です。日常生活を大きく左右する不調に対して、体に強い負荷をかけない手技がどう使われたのかを追える