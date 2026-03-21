記事ポイント1月24日に健康経営宣言を掲げました。「ブライト500」取得に向けた活動を本格化。あしなら訪問看護ステーションなどを展開。GOJOが1月24日に健康経営宣言を掲げ、健康経営優良法人「ブライト500」取得に向けた取り組みを本格化します。医療・介護・福祉の現場を支える人が、安心して働ける環境づくりに力を入れる動きです。地域に寄り添うケアを続ける企業として、働く人の健やかさを経営の軸に据える姿勢が伝わります