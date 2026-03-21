記事ポイントこども誰でも通園制度の調査は121名が回答。3月5日に無料オンラインセミナーを実施。キートスで制度活用の取り組みを展開。本格開始を前にした「こども誰でも通園制度」の調査から、保護者が知りたい情報の整理が進んでいます。制度の名前を聞いたことがある段階の家庭も多く、利用方法や預け先の情報を分かりやすく届ける動きが広がっています。制度をどう子育てに生かせるのかを知るきっかけとして、無料オンライン