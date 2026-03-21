記事ポイントピュアレーンに新アプリケーターを採用。ピュアレーン体験キャンペーンは毎月250名。リップケアにも使えるピュアレーンです。授乳期のケアに親しまれているピュアレーンが、より使いやすい新アプリケーターで登場します。乳頭ケアに加えて、唇や手指、ひじ、かかとまで使える多用途ケアとして楽しめるのも魅力です。家族でシェアしやすい一本として、毎日の保湿習慣に取り入れやすいアイテムになっています。 メ