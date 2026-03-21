女優・広瀬すず(27)が、14日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にパーソナリティーとして出演。「再会できてよかったなと思える」同世代の女優を明かした。この日のゲストは、2013年のフジテレビ系ドラマ「幽かな彼女」で共演して以来、プライベートでも仲の良いという女優の飯豊まりえ（28）。飯豊は「たまに花ちゃん、杉咲花ちゃんとご飯を食べたりするんだけど」と、2人と2015年の日本テレビ