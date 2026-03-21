フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２１日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは先週に引き続いて「黄金コンビ」。親交が深く、ヤクルトでチームメートとしてプレーした坂口智隆氏、上田剛史氏が「センター不動のレギュラー」＆「不動の外野守備固め」コンビとして出演した。坂口氏は、最多安打とゴールデングラブ賞４度の実績を引っさげて、１６年にオリックスからヤクルトに移籍。上田