急に10か月の延長！ 米海軍のルールが原因？アメリカ海軍協会の公式ニュースサイトである「USNIニュース」は2026年3月14日、ニミッツ級航空母艦「ニミッツ」の退役時期が、当初予定されていた2026年5月から2027年3月へ変更されたと報じました。【動画】な、なんて迫力なんだ…これが、遅れている最新空母「JFK」です！同艦は3月7日、退役準備のため母港をワシントン州ブレマートンからバージニア州ノーフォークへ移す航海に出