LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「超得10Days」を3月20日正午から23日正午まで開催している。宿泊では、ポイント付与を含めて20％以上が割引となる。対象ホテルと1名素泊まりの料金一例は、スマイルホテル札幌すすきの南（朝食付）が5,250円から、クロス・ウェーブ梅田が5,760円から、ホテル法華クラブ福岡が6,480円からなど。航空券と宿泊がセットになったヤフーパックでは、東京/羽田発の