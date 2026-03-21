不満爆発だ。現地３月20日に開催されたプレミアリーグ第31節で、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスと敵地で対戦。２−２のドローで終わった。互いにPKで１点ずつ奪ったなか、ユナイテッド側は１−０で迎えた67分にも、PKを得るべきだったと訴えた。アマド・ディアロがペナルティエリア内で倒された場面だ。このシーンに関しては、ノーファウルで流された結果、直後にライアン・クリスティーにゴールを奪われただけ