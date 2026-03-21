リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、エジプト代表FWモハメド・サラーのブライトン戦欠場を明言した。20日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。サラーは18日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16の2ndレグ・ガラタサライ戦で先発出場。前半にPKこそ失敗したものの、51分にウーゴ・エキティケのゴールをアシストすると、62分には自身もフロリアン・ヴィルツとの