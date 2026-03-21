ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、オーストラリア女子代表と対戦している。なでしこジャパンは17分、浜野まいかのゴラッソで幸先良く先制点を奪取。だが、先制直後はオーストラリアにボールを握られる展開が続く。フィジカルの強さを活かしたカウンターも仕掛けてくる開催国の強さに、SNS上では以下のような声が上がっている。 「オー