7人組グループ・BTSが21日午後8時、韓国の光化門広場一帯にて行われる『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を前に、BIGHIT MUSICを通じてコメントを寄せました。2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来、約3年5か月ぶりの“完全体”ステージとなるBTS。ライブは、The 5th Album 『ARIRANG』のリリースを記念して企画されたもので、タイトル曲『SWIM』をはじめとする新曲のパフォーマンスをファンの前で初披露します。19日の公演