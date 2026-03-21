19日に開幕した春の選抜高校野球大会に、3年ぶりに出場する「長崎日大高校」。 持ち前の粘り強さで、16年ぶりの甲子園での白星を目指します。 3年ぶり5回目のセンバツ出場を決めた、長崎日大高校野球部。 甲子園の出場は春夏合わせて13回、県内屈指の実力校です。 3月6日に行われた組み合わせ抽選会で、長崎日大は大会4日目、22日の1回戦で5年連続9回目の出場となる「山梨学院高校」との対戦が決まりました。 関東