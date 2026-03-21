日本ではもちろん、世界でも愛されまくっているドラえもん。この春には、アジア各地で話題になった展覧会「100％ドラえもん＆フレンズin東京」が日本初上陸を果たします。開催を直前に控えたいま、新たな情報が解禁されました。最大の目玉となる「9つの展示エリア」＆ユニークドラえもんが大集合する「100%ドラえもんパーク」について深掘りしていきますよ〜！【どんな展覧会？】日本初開催となるドラえもん史上最大級の展覧会「10