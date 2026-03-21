3連休、中日の21日は晴天に恵まれ、周南市の徳山動物園も多くの家族連れで賑わいました。徳山動物園は、1960年3月20日に開園…開園66年を迎えたのを記念してこの連休中はバースデーイベントが行われています。リニューアルのためまもなく取り壊される旧事務所では剥製標本となって甦ったマレーグマのつよしなど動物園を彩ったスターたちに再会できるコーナーや飼育員の制服を着て写真撮