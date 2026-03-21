22日(日)から23日(月)にかけて、低気圧や前線の影響で九州を中心に西日本で雨が降り、強まるところもあるでしょう。22日午後9時の予想天気図です。九州の西の海上に低気圧があり、前線を伴っています。九州など西日本で暖かく湿った空気が流れ込み雨が降る見込みです。23日午前9時の予想天気図では、低気圧は東南東方向に進むでしょう。23日の午前中は東海や関東などで雨雲がかかるところがありそうです。22日の雨と風の予想ですが