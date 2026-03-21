【バンコク＝井戸田崇志】ＮＴＴドコモは２０日、タイの通信大手トゥルーと提携し、タイで動画配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ（レミノ）」を展開すると発表した。日本で制作された放送番組の海外配信の拡大を目指す総務省の実証事業に参画し、２５日から日本のドラマなどの配信を始める。トゥルーの既存の動画配信サービス上に、レミノの配信コーナーを設置。ＮＨＫや民放など７６社が計１２５種類の番組を提供し、ドラマ「ドクタ