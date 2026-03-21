女優・広瀬すず(27)が、14日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にパーソナリティーとして出演。25歳を過ぎて実感することを明かした。この日のゲストは、2013年のフジテレビ系ドラマ「幽かな彼女」で共演して以来、プライベートでも仲の良いという女優の飯豊まりえ（28）。こだわっているものはあるか？と聞かれた広瀬が「別にない。我慢しないとか、それくらいかな」と答えると、飯豊は「我慢し