◆オープン戦日本ハム３―４ヤクルト（２１日・エスコン）オープンで戦４度目の先発を務めたヤクルト・山野太一投手が６回を投げて被安打７、３失点（自責点２）で降板した。初回、２四球に暴投もからんで２失点。２回以降は走者を出しながらも６回まで１失点で乗り切った。「初回にああいう形で失点しまったのは反省するところですが、２回以降は走者を出しながら要所を抑えることができました。開幕までにしっかり調整して