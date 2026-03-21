◆オープン戦ＤｅＮＡ７―１西武（２１日・ベルーナＤ）西武の２年目右腕・篠原響投手（１９）の勝利の方程式入りの可能性が高くなってきた。今試合は５点ビハインドの９回から５番手として登板。２死三塁から柴田に中前適時打を浴びて１点を失い、「シーズンでもし抑えをやるんだったら得点圏で１点取られたらダメだと思うので、ヒット打たれたら点が入るって分かってるところでは打たれたくない」と悔しさをあらわにした。