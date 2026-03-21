◆オープン戦西武―ＤｅＮＡ（２１日・ベルーナＤ）西武のドラフト１位・小島大河捕手＝明大＝に２１日、待望の初ヒットが飛び出した。「９番・捕手」でスタメン出場。４点を追う６回先頭で、オープン戦初安打となる右前安打を放ち出塁した。オープン戦５試合目、１２打席目での初ヒットには「ようやくです。（気持ちは）軽くなった。結果よりもしっかりスイングをすることを意識してるので」と胸をなで下ろした。今春は宮