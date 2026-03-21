日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした今大会。２番手で登場の今井らいぱちはパワーポイントを使ったネタで会場を席巻。審査員も軒並み高得点をつけ、合計６６９点で暫定１位につけた。ネットでも「審査員めっちゃ褒めるなー今井らいぱちめっちゃ褒められてるなー」「信じられんく