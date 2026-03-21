巨人の則本昂大投手が２１日、登板予定の２２日のオープン戦最終戦、楽天戦（東京Ｄ）に向け、試合前練習でダッシュ、キャッチボールなどで準備した。昨年まで在籍した楽天との初対戦になる。前回１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）は先発して５回８４球で無失点と好投。中６日で再び本拠地のマウンドに上がる。