イタリア発の人気チョコレート＆ジェラートブランドVenchiから、日本の春を表現した春夏限定フレーバー「FIORDIYUZU（フィオールディユズ）」が登場。ミルクのコクと木頭ゆずの爽やかさが重なり合う、軽やかで洗練された味わいが魅力です。季節の移ろいを感じながら楽しめる、日本のためだけに生まれた特別なジェラートに注目です♡ ゆず×ミルクの上品な味わい FIORDIYUZU（フィオ