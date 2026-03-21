eスポーツ番組などのMCを務める荒木美鈴（37）が21日、自身のXを更新。元プロゲーマーのGreedZzと結婚することに加え、子宮摘出の手術を受けたことを報告した。「結婚します！そして、子宮を摘出しました！」と書き始めた荒木。「この度、多分100回目くらいのプロポーズを受けて結婚することになりました。それともう一つ、先日子宮摘出の手術を受けました」と結婚と子宮摘出手術を受けたことを報告した。「昨年12月に受けた