安青錦（右）を攻める霧島。2敗目を喫したが、3敗で追っていた力士が敗れ優勝が決まった＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所14日目（21日・エディオンアリーナ大阪）関脇霧島の14場所ぶり3度目の優勝が決まり、大関復帰の可能性が高まった。大関安青錦の下手投げに屈して2敗となったが、2差で追っていた横綱豊昇龍と平幕琴勝峰が、ともに黒星を喫した。豊昇龍は大関琴桜に外掛けで敗れて10勝4敗。琴桜は9勝5敗とした。安青錦