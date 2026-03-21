元AKB48で俳優の前田敦子さんが、自身初となる電子版写真集「前田敦子写真集Beste」（撮影：北岡稔章、講談社）を3月18日にリリース。主要ネット書店で1位を獲得するなど大反響です。未解禁カットも特別公開され、“過去最大露出”に挑戦した意欲作として注目を集めている。【写真】Tバックカットやありのままの姿が話題になった前田敦子さん前田さんはAKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動していま