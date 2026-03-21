“新”スポーティSUV上陸！ステランティス ジャパンは2026年3月17日、アルファ ロメオの高性能スポーティSUV「STELVIO Quadrifoglio（ステルヴィオ クアドリフォリオ）」の限定車「STELVIO Quadrifoglio Collezione（ステルヴィオ クアドリフォリオ コレッツィオーネ）」を発表しました。今回発表された限定車は、アルファロメオのハイパフォーマンスモデルの象徴である四つ葉のクローバー（Quadrifoglio）が、市販車で初めて