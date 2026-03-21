私はセイカ（30代前半）。朝起きてもタケ（4歳）の熱が下がらなかったため、旦那のジュンジ（30代前半）に病院へ連れて行ってもらいました。本来であれば病院の予約なども旦那に任せたかったのに、旦那はまたしても起きず。私が叩き起こすと、旦那は準備しながら「病院に行くのが早すぎる」だの、ぶつぶつ文句ばかり。しかし帰ってくるとバツが悪そうな顔をして「インフルエンザだった」と言いました。それを聞いて私は……。タケ