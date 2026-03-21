小学生棋士の日本一を決める大会が21日、将棋のまち・天童市で始まりました。 【写真を見る】将棋のまち天童市で小学生棋士日本一目指し盤上で熱戦 天童市で開かれた「小学生将棋名人戦」には約2000人が参加した都道府県予選を勝ち抜いた48人が出場しました。 この大会は羽生善治九段や渡辺明九段など多くのプロ棋士を輩出してきました。 日本将棋連盟・森下卓常務理事「勝ち負けはもちろん大事だが一手一手心を込めて指し