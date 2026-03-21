県埋蔵文化財調査事業団は今月１８日、東吾妻町の遺跡で古墳時代後期のウマの歯が見つかったと発表しました。古墳時代に埋葬されたとみられるウマが吾妻地域で発見されたのは初めてです。 出土したのは上下がそろった状態のウマの歯です。県埋蔵文化財調査事業団では今年度、上信道吾妻東バイパス事業に伴い、東吾妻町金井の金井水頭山Ｂ遺跡の発掘調査を行いました。 ウマの歯は、遺跡から発掘された古墳時代後期とみられる円墳