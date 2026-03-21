上山市で21日、二十歳のつどいが開かれ、出席者は決意を新たにしていました。 【写真を見る】決意新たに親に感謝の声も上山市で二十歳のつどい 上山市では雪が少なく、学校や会社の行事が少ないこの時期に二十歳のつどいを開いています。きょうは、華やかな振袖やスーツに身を包んだ171人が出席しました。式では、上山市の山本幸靖市長や中学校時代の恩師からはなむけの言葉が贈られた後、市内3つの中学校の代表が決意