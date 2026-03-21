＜Vポイント×SMBCレディス2日日◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞大会は第2ラウンドが終わり、56人の予選通過者が決まった。今週10人が出場するルーキーにも“明暗”が。ここがプロデビュー戦になった鳥居さくら（トータル10オーバー・79位T）、高田菜桜（トータル12オーバー・89位T）、横山翔亜、松原柊亜（ともにトータル13オーバー・93位T）の4人全員が決勝進出を逃した。【連続写真