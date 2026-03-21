＜Vポイント×SMBCレディス2日日◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞ツアー通算6勝の笠りつ子は、1年前にこの大会で自らの身に起こったことを鮮明に覚えている。「去年はここでルールを間違えてしまい、トップ10から外れ、悔しい思いをしました。今年は指摘のないよう、しっかりと」。苦い経験から得た教訓を胸に刻んでプレーしている。【ライブ写真】笑顔全開アオカナのはじける瞬間そ