ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）が20日に自身のYouTubeチャンネルを更新。がーどまんの母が出演し、元ユーチューバーで、元チャンネルスタッフ・マホト氏（33）への“本音”をぶっちゃける場面があった。がーどまんは18日、マホト氏を含めたスタッフらと、動画編集上のトラブルや給料面で口論になった様子を公開。そこで、がーどまんは「自分ら、俺に要求しすぎ。どこに編集者（マホト氏）に200万払うヤツがおるん