防府競輪のG2「第10回ウィナーズカップ」は21日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。また9Rでは「第8回ガールズフレッシュクイーン」を実施する。5車落車の準決勝戦10Rは清水裕友（31＝山口・105期）が石原颯の番手から抜け出し1着。レース後は「決勝に乗れたのは良かったけど、落車があったのは残念。（地元ビッグは）思ったより緊張する。記念とはまた違う。状態は悪くないけ