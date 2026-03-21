巨人は２１日に、楽天とのオープン戦（東京ドーム）で３―０と完封勝利。４連勝を飾った。阿部慎之助監督（４７）は、６回に?今季１号?２ランを放った坂本勇人内野手（３７）について言及した。この日「７番・三塁」で先発出場した坂本は、１点リードの６回に相手３番手・泰の１４９キロの４球目、内角直球を強振。左翼スタンド手前にオープン戦１号となる２ランを叩き込んだ。阿部監督は開幕に向けて状態を上げ続けている背