お笑いコンビのめぞん(吉野おいなり君、原一刻)が5月24日、東京・ルミネtheよしもとにて、単独ライブ『吉野原ペアvs地獄の三人衆』を開催する。めぞん 単独ライブ『吉野原ペアvs地獄の三人衆』○自身最大規模の単独ライブ『M-1グランプリ2025』で初の決勝進出を果たしためぞん。ルミネtheよしもとで単独ライブを行うのは今回が初めてで、自身最大規模の単独ライブとなる。チケットはFANYチケットにて、3月22日(11:00〜)より先行受