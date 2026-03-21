ロレックスというとスポーツモデルに注目が集まりがちだが、中古市場を見渡すと、価格帯やデザインの異なる多様な選択肢が揃っている。今回は90万円台から200万円台までのレンジで、デイトジャスト、エアキング、シードゥエラーをピックアップ。王道モデルから通好みの一本まで、それぞれに異なる魅力を備えたロレックスを紹介する。今週の「手が届くロレックス」ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 A番ロレックス不朽