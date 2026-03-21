?伝説の大会?と言われる「Ｋ−１ＲＥＶＥＮＧＥ」が５月３１日、東京・後楽園ホールで２７年ぶりに復活することになった。「Ｋ−１ＲＥＶＥＮＧＥ」は、旧Ｋ―１時代の１９９４年９月１８日に横浜アリーナで初めて開催。?リベンジ（復讐）?をテーマに打ち出した大会で、主役は当時のスター選手の故アンディ・フグさん（享年３５）だった。フグは同年４月のＫ−１ＧＰに初参戦したものの、１回戦でパトリック・スミスに衝撃のＫ