メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速下りで、トラックが乗用車に衝突し6人が死亡した事故で、警察がトラックを運転していた女の勤務先と関係先を家宅捜索しました。 きのう亀山市の新名神高速下りのトンネル出口付近で、大型トラックが乗用車に突っ込み子ども3人を含む6人が死亡しました。 「水谷容疑者が三重・松阪署から出てきました。フードを被っていて表情はよくわかりません」（羽島有哉