メ～テレ（名古屋テレビ） 3連休2日目の21日、桜の名所のひとつ名古屋城は、春まつりに訪れる人たちで賑わいました。 「名古屋城春まつり」では、名古屋グルメなどが味わえる飲食ブースや的に矢を当てる「やぶさめ」遊びができるコーナーなどが楽しめます。 名古屋城には約10種類、900本ほどの桜があり、訪れた人たちは咲き始めたソメイヨシノやシダレザクラの下で一足早いお花見を楽しみました。