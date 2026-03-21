◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２１日、ノルウェー・ビケルスン）フライングヒルによる女子個人第３１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２４０メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体の銅メダルメンバー、高梨沙羅（クラレ）は、合計３５０・４点で１３位だった。１回目にＫ点（２００メートル）を越える２０７・５メートルを飛び、６位と好位置につけた。表彰台を目指して飛び出した２回目は、ジャンプに不