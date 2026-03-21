日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした今大会。トップバッターで登場のしんやは、おなじみのラグビーネタで勝負。他のスポーツをディスる“ブラック”な一面も見せた。ラグビージャージーで奮闘したしんやに審査委員７人中、唯一８０点代の８９点をつけた陣内智則は「Ｒ―１がラグ