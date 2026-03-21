とにかく簡単！作りおきできるヘルシーな副菜 冬太りを解消したい人におすすめのレシピを紹介。酢と混ぜるだけで手間いらず。主菜の付け合わせにも使える副菜です。 かんたん酢でとにかく楽チン！毎日摂りたい酢&食物繊維おつまみにもなる！ヘルシー副菜うんま〜い！キャベツのピクルス「酢キャベツ」で体の中からきれいに 冬は寒すぎて体を動かすのも億劫になりますよね。お正月から増えた体重を戻したいけど運動は大変そ